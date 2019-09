Francisco J. Marques e a entrada sobre Baró: "Uma vergonha"

JN Hoje às 00:10 Facebook

Francisco J. Marques, reagiu no Twitter à entrada dura de Fábio Cardoso sobre Romário Baró durante o jogo com o Santa Clara para a Taça da Liga. O diretor de comunicação do F. C. Porto considerou a falta "muito grave".

"Esta entrada de Fábio Cardoso é muito grave, em linha com a agressividade exageradíssima do Santa Clara, que contou com a benevolência do árbitro. Que diferença quando defrontam outras equipas e não adianta depois virem dizer que são grandes profissionais. Uma vergonha", pode ler-se.

O F. C. Porto venceu (1-0) o Santa Clara no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a fase de grupos da Taça da Liga. Diogo Leite foi o autor do golo dos azuis e brancos. Romário Baró lesionou-se e saiu de maca.