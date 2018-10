Francisco J. Marques e a entrevista de Vieira: "Foi um susto"

JN Hoje às 23:27 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques analisou a entrevista de Luís Filipe Vieira, considerando-a um "susto".

"Foi uma entrevista de Halloween. Foi um susto. Não sabemos se o que ele diz é verdade ou não. Mas quando ele negou as cartilhas foi um dos momentos mais caricatos. E ele sabe que está a mentir. Toda a gente sabe que existem, nós aqui mostrámos muitas deles e o Luís Filipe Vieira vem dizer que não há. Quando ele diz uma coisa destas, como é que podemos acreditar no resto? Se mente numa coisa que todos sabem que é verdade, se mente nisso como podemos acreditar que fala verdade no resto? Ele próprio condena a credibilidade da entrevista", começou por criticar o diretor de comunicação do F. C. Porto.

Francisco J. Marques vincou ainda que, após a entrevista do líder dos encarnados, ficou provado que Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves mantinham uma relação próxima.

"Tenta reduzir aos 'ok' e a dizer que nem lê. Assinar de cruz não lembra ao diabo quando se é presidente de um clube. Os pontos principais têm a ver com o assassinato da credibilidade do que disse pelas próprias palavras. Os próximos tempos virão confirmar ou não se cumpre a promessa de se demitir se alguém for condenado do Benfica. Nunca mais alguém do Benfica pode dizer que o Paulo Gonçalves não tinha importância ou ocupava lugar de relevo no clube depois dos elogios que Luís Filipe Vieira lhe fez, que tinha assento nas reuniões da administração. Já sabíamos que havia uma relação de cumplicidade quando dizia que só Vieira poderia tratar daqueles assuntos que aparentam configurar ilegalidades graves. Parece-me muito difícil que não haja condenações", concluiu.

Relativamente à conversa entre Luís Filipe Vieira e César Boaventura, sobre um suposto desejo de venda de Rui Vitória, Francisco J. Marques negou o envolvimento do F. C. Porto na divulgação do áudio.

"O F. C. Porto não tem nada a ver com isto e o Boaventura não tem credibilidade nenhuma. O que esta gravação permite perceber é uma proximidade entre Luís Filipe Vieira e César Boaventura e não deixa de ser surpreendente constatar isso, quando o Benfica sempre quis passar a ideia de que ele era um empresário como outro qualquer e pouco relevante para o Benfica. Há uma ligação muito forte e o telefonema entre os dois demonstra que o Luís Filipe Vieira lhe está a dar ensinamentos. Deve ser um setor que ainda não foi divulgado: a formação de empresários", atirou.