Francisco J. Marques e as transmissões da BTV: "É uma vigarice"

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques considerou que as transmissões dos jogos na BTV são a "maior vergonha atual" e comentou a entrevista que Luís Filipe Vieira deu no programa de Cristina Ferreira.

"Eu acho que [as transmissões de jogos na BTV] são a maior vergonha atual. As transmissões dos jogos pela BTV são facciosas no sentido em que adulteram a perceção que se tem do jogo. Sempre que o adversário tem a bola, o plano é muito aberto para não se ver bem. É o comportamento típico da BTV na transmissão de jogos. Quando são lances do Benfica, passam muitas repetições. Já um jogo do F. C. Porto é esmiuçado de todas as maneiras e feitios", começou por dizer o diretor de comunicação do F. C. Porto.

"É uma vigarice e não só acontece há muito tempo como piora jogo após jogo. Como é que as autoridades do futebol não se preocupam com isto? Isto é uma falta de ética tremenda. Quem é capaz disto também é capaz de todo o resto, como todos sabem. Estão a fazer batota à frente de toda a gente", defendeu.

Sobre a entrevista de Luís Filipe Vieira ao programa de Cristina Ferreira, Francisco J. Marques deixou críticas. "Foi o início da canonização do santo Luís Filipe Vieira. Procura-se de fazer uma limpeza de imagem. Sobre o lado pessoal, não tenho nenhum comentário a fazer. Enquanto presidente, ao que assistimos, mais uma vez pouco se falou sobre isso mas mantém-se a incoerência. Há dois meses, havia plano b, c... agora quando lhe perguntaram pelo treinador, ele ainda não tinha ideia", concluiu.