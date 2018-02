Francisco J. Marques garante que a verdade desportiva está a ser adulterada

Ontem às 23:57 Facebook

Twitter

Francisco J. Marques, responsável de comunicação F.C. Porto, afirmou nesta quinta-feira à noite que "está na altura do setor da arbitragem apresentar explicações" sobre os erros cometidos nos jogos dos dragões.

Referia-se ao facto de os dragões terem pedido uma reunião com caráter de urgência ao presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes. "Há sistematicamente decisões erradas. Neste campeonato, houve 15 grandes penalidades não assinaladas a favor do F. C. Porto e dois golos mal invalidados. Ao fim de 20 jogos, não é normal. A verdade desportiva está a ser adulterada", sublinhou.

Em Moreira de Cónegos, os erros "foram inaceitáveis". "Tivemos um guarda-redes a dar um murro num jogador do F.C. Porto, tal como aconteceu na primeira jornada, e um golo foi mal invalidado".