Francisco J. Marques identifica padrão de erros para prejudicar F. C. Porto

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques deixou críticas à arbitragem e salientou que o clube azul e branco é o que tem sido mais prejudicado.

"Tento sempre ter compreensão pelos erros da equipa de arbitragem. O problema não está na existência dos erros, está no padrão de erros que há para prejudicar o Porto. É raro que não haja erros grosseiros contra o F. C. Porto. O videoárbitro parece que não existe para o F. C. Porto, principalmente quando o resultado está empatado ou com um golo de diferença", disse o diretor de Comunicação dos "dragões", Francisco J. Marques, esta terça-feira à noite.

"É estranho uma equipa que joga sempre ao ataque não tenha tido uma grande penalidade quando não estivesse a vencer ou o jogo empatado. São demasiadas grandes penalidades. Não podem ser os árbitros a decidir o campeonato, têm de ser as equipas e o valor em campo", disse Francisco J. Marques.

"Se o campeonato tivesse sido arbitrado com isenção, o F. C. Porto estaria destacado na frente. Mas não está. Tem tido um preço muito alto ao F. C. Porto. Faço um apelo que até ao final do campeonato a arbitragem entre na normalidade. Não pode haver um benefício e 15 prejuízos. Compreendo que o árbitro não tenha visto alguns lances no campo, mas o VAR tem de intervir", acrescentou.

O diretor de comunicação dos azuis e brancos salientou, ainda, que o F. C. Porto não tem sido prejudicado apenas esta época.

"Há uma interferência muito forte que está a atingir a verdade desportiva no campeonato. O F. C. Porto não reclama benefícios. Se continuar a ser prejudicado os jogos todos não se compreende. Só os árbitros e os representantes dos árbitros podem esclarecer a opinião pública sobre isto, não enterrar a cabeça na areia e fingir que nada se passa. Há um problema muito sério, e não é só desta época, há uma equipa que tem sido sistematicamente prejudicada".