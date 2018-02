Francisco J. Marques inclui Ricardo Araújo Pereira no "âmbito dos cartilheiros"

Hoje às 12:53 Facebook

O diretor de Comunicação do F. C. Porto referiu, esta quarta-feira, o nome do humorista Ricardo Araújo Pereira como estando citado numa troca de mails entre Ricardo Costa e Paulo Gonçalves.

Segundo Francisco J. Marques, Ricardo Costa terá pedido a Paulo Gonçalves o contacto do humorista para o aconselhar numa disputa que mantinha com Miguel Sousa Tavares, atrás de crónicas no jornal "A Bola". Ricardo Araújo Pereira, diz o diretor de comunicação do F. C. Porto, terá aceitado partilhar o seu contacto.

"Ricardo Araújo Pereira acaba por cair no âmbito dos cartilheiros. No "Governo Sombra" pode, se quiser, esclarecer se é verdade que recebeu informações de Ricardo Costa através de Paulo Gonçalves e do Benfica. Até ele se deixou envolver nesta massificação das ideias e na máquina de propaganda do Benfica", acusou Marques.