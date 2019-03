Francisco J. Marques indignado com a reação do Benfica

JN Ontem às 23:03 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, afirmou que Luís Filipe Vieira "não pode dizer que todas as acusações são falsas".

"O Luís Filipe Vieira não pode vir dizer que não tem nada a ver. Não sei se é tudo verdade ou não. Mas sei que há muitas coisas que são verdade. E Não pode vir dizer que tudo isto é falso. O Vítor Catão frequentou o Seixal, recebeu convites e há chamadas que ouvimos. Isto é factual", começou por dizer o diretor de comunicação do F. C. Porto.

Francisco J. Marques aproveitou ainda para falar de uma reação frouxa por parte dos encarnados às afirmações de Vítor Catão.

"É uma denúncia muito grave. Isso é crime. Obviamente que vou esperar que as autoridades façam alguma coisa. É mesmo muito grave. Supostamente de se atentar sobre alguém, que até sou eu. O Benfica reagiu mais de 24 horas depois. Acho que é uma reação muito frouxa quando se é acusado de contratar alguém para dar um arraial de porrada a alguém. Se me acusassem de estar a ameaçar outra pessoa teria reagido de forma imediata. Isto é absolutamente lamentável", disse.