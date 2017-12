J. Marques revela esquema do Benfica com colaboração da PSP

JN Ontem às 23:42, atualizado hoje às 00:56 Facebook

Francisco J. Marques revelou um alegado esquema do Benfica, em colaboração com agentes da PSP, para retardar a chegada de adeptos portistas ao Estádio da Luz e apontou o dedo à "cumplicidade" das autoridades com as claques encarnadas.

"Estamos a falar de claques ilegais do Benfica. Estamos a falar de claques que já causaram duas mortes. As claques do Benfica estão ilegais com a cumplicidade do Benfica e das autoridades portuguesas, designadamente o Governo", começou por dizer o diretor de comunicação dos azuis e brancos no programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, no Porto Canal.

"Têm sido conhecidos dados que comprovam o apoio irregular do Benfica às suas claques. Há uma série de emails que atestam esse apoio", explicou Francisco J. Marques, exibindo um suposto email de 2009, enviado de Rui Pereira, diretor de segurança do Benfica, para Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do clube, com o conhecimento do assessor jurídico Paulo Gonçalves.

"'Havia uma estratégia montada para atrasar a entrada dos adeptos do F. C. Porto e foi instalada uma segunda linha de revista pelos spotters da PSP'", citou o email, sublinhando que "promover uma estratégia para demorar a entrada dos adeptos do F. C. Porto" é uma "vergonha" para os dirigentes do Benfica.

"Mas, mais grave, é a PSP de Lisboa colaborar com isto", atirou.

O diretor de comunicação pediu, ainda, a intervenção do Governo, nomeadamente do secretário de Estado do Desporto.

"É uma prática irregular da PSP que propositadamente impede o acesso no tempo normal aos adeptos do F. C. Porto. Eu quero é que isto acabe. Isto envergonha qualquer país. O Governo tem de pôr mão nisto. E o secretário de Estado do Desporto que venha falar sobre isto, que abra o inquérito e que puna os responsáveis se se comprovar isto. Esperemos que nunca mais volte a acontecer", concluiu Francisco J. Marques no programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, no Porto Canal.

"Há casos em que se fala de pagamentos pela "porta do cavalo", que implicam entidades como a Federação e o seu o antigo presidente, Gilberto Madaíl. Até a CMVM devia intervir e pedir explicações", considerou, ainda.