Francisco J. Marques: "O Benfica dedica-se a fazer mira aos árbitros dos jogos do F. C. Porto"

O diretor de comunicação do F. C. Porto acusou o Benfica de fazer uma "caça à arbitragem" nos jogos dos azuis e brancos e de repetir a "estratégia da época passada".

"Basicamente, desde que começou o campeonato, e nós nem o começámos bem, com uma derrota em Barcelos, o Benfica tinha um otimismo quase invulgar, apesar de ser comum para aqueles lados. Tinha um otimismo sem limites. Logo a seguir, tiveram que refrear um bocadinho o ímpeto, quando o F. C. Porto venceu [vitória por 2-0] no Estádio da Luz. E qual foi o efeito que teve a vitória do F. C. Porto no Estádio da Luz na Liga? Foi a abertura da caça à arbitragem por parte do Benfica. Desde aí, dedica-se a fazer mira aos árbitros dos jogos do F. C. Porto. E assim tem prosseguido. O Benfica está a replicar a estratégia da época passada, em que começou a repetir à exaustão uma série de mentiras, dando a ideia de que o Benfica, coitadinho, tinha que lutar contra esse terrível hábito de as arbitragens o prejudicar", começou por dizer no "Universo Porto da Bancada", considerando que a vitória dos dragões no Estádio da Luz foi um "choque de realidade" para os encarnados.

"No início do campeonato o Benfica achava que ia ser um passeio e que desta vez não ia precisar de recorrer a este tipo de coisas, estava tudo na paz do senhor. Mas, de repente, teve um choque com a realidade e, afinal, o F. C. Porto ia ser o adversário que sempre é em todas as competições, que joga para ganhar todos os jogos. Não os vai ganhar todos, mas vai ter a vontade de os vencer a todos. E foi ganhar à Luz. Foi um problema, abriu a caça à arbitragem. Neste momento, estamos em plena caça à arbitragem por parte do Benfica. Vamos ver qual vai ser o comportamento das autoridades do futebol, qual vai ser o comportamento do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. É um comportamento lamentável", acrescentou.