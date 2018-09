Francisco J. Marques: "O F. C. Porto não acedeu ao sistema do Benfica"

JN Hoje às 00:09 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta quarta-feira, Francisco J. Marques voltou a afirmar que o F. C. Porto não acedeu ao sistema do Benfica e garantiu que recebeu os e-mails.

"Pela enésima vez, o F. C. Porto não acedeu ao sistema informático do Benfica. Gostavam que sim, mas não o fez. Quando fui chamado à Polícia Judiciária para ser ouvido por causa da chamada violação dos emails e fui constituído arguido, foi por causa da divulgação, nunca por acesso indevido. A Polícia Judiciária sabe que eu não tenho nada a ver com o acesso. Fui eu que recebi os emails. Recebi-os, não entrei no sistema do Benfica", disse o diretor de comunicação do F. C. Porto.

Francisco J. Marques divulgou ainda os contornos do processo sobre a ação cível que os encarnados interpuseram ao clube azul e branco.

"O Benfica anunciou com alguma pompa que nos colocou uma ação cível pedindo uma indemnização. Depois, o F. C. Porto contestou e o Benfica teve direito à réplica. Nessa réplica, o Benfica pediu a exclusão da publicidade do processo, o que não há notícia de acontecer nestas ações. Ou seja, procurou que ninguém tivesse acesso ao processo, tentou esconder. O Benfica está a tentar impedir os jornalistas de acederem ao processo porque não quer que se saibam os pormenores. Este tipo de comportamentos destes responsáveis do Benfica dizem muito deles", concluiu.