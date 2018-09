Francisco J. Marques: "Paulo Gonçalves agiu com o conhecimento da SAD do Benfica"

JN Ontem às 23:42 Facebook

Francisco J. Marques regressou ao programa "Universo Porto da Bancada" desta quarta-feira após 60 dias de castigo. O diretor de comunicação do F. C. Porto afirmou que Paulo Gonçalves agiu com o conhecimento da SAD do Benfica e considerou que a acusação que pende sobre o Benfica pode ter consequências desportivas.

"A maior prova de que o Paulo Gonçalves agiu sempre com o conhecimento da administração da SAD é que, após ter sido detido, salvo erro em março, a SAD do Benfica manteve-o a fazer as mesmas coisas e até o enviou em representação às Assembleias Gerais da Liga. Se eu, que sou diretor de comunicação do F. C. Porto, fizer alguma coisa, por muito má que seja, mas a coberto de instruções e do conhecimento da administração do clube, é normal que não me aconteça nada internamente. Agora, se eu fizer alguma que seja danosa para o F. C. Porto sem conhecimento dos responsáveis, mandam-me embora. O facto de o Paulo Gonçalves receber elogios de toda a parte do Benfica só vem demonstrar que o Benfica tinha conhecimento de todos os atos dele", começou por dizer Francisco J. Marques.

O diretor de comunicação do F. C. Porto afirmou ainda que a saída de Paulo Gonçalves do Benfica é "tentar emendar a mão".

"Esta história de ele agora sair é tentar emendar a mão, mas vêm muito tarde. O próprio comunicado do Benfica fala em aspetos surrealistas: 'a SAD reconhece a lealdade, profissionalismo e a integridade de Paulo Gonçalves'. Não se despede alguém assim. Esta saída é uma tentativa de fugir para a frente", atirou, salientado que a acusação contra o Benfica pode ter consequências desportivas.

"Essa ideia [de que poderá não ter consequências desportivas] pode surgir na opinião pública pela intoxicação permanente do Benfica oficial e oficioso. Uma das que tem sido ditas, erradamente, é que só existe a vertente desportiva por causa do Júlio Loureiro, devido ao eventual acesso a dados de árbitros. Não é isso que está na acusação. Ele está acusado de oferta de recebimento indevido de vantagem. Deste crime está acusado também o Paulo Gonçalves e a SAD do Benfica. Diz-se que é uma pena acessória como se fosse algo invulgar. Esta pena acessória significa que pode se condenada, juntamente com a multa, a três meses a seis anos de afastamento das competições de futebol profissional. Lendo a acusação não parece que seja difícil estabelecer, o Ministério Público acha isso e por isso inclui este crime de corrupção desportiva", concluiu.