Francisco J. Marques: "Pelo elogio, fica evidente o apoio da direção do Benfica ao Paulo Gonçalves"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, reagiu à entrevista de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica e voltou a associar Paulo Gonçalves ao clube encarnado.

"Da parte da entrevista a que assisti, o que ressalto é uma frase sobre Paulo Gonçalves: 'Havia outras coisas que ele fazia e não dizia a ninguém. O Paulo é um grande profissional'. Se havia outras coisas que ele fazia e não dizia a ninguém, como é que o Luís Filipe Vieira sabe? Tem dons de adivinhação? Era bom que isto se explicasse. De uma vez por todas, pelas palavras, pelo elogio que fez ao Paulo Gonçalves, fica evidente o apoio da administração e direção do Benfica ao Paulo Gonçalves. Estamos perante um dirigente de primeira linha e tudo isto era o que estava em causa no processo E-toupeira", começou por dizer no programa "Universo Porto da Bancada", considerando que o presidente do Benfica não esclareceu "nada" em relação ao processo.

"Procurou mais uma vez passar a ideia de que o Benfica não sabia de nada, de que o clube foi inocentado pela Justiça. Todos nós pudemos ler no acórdão do Tribunal da Relação que ele tinha agido em benefício do Benfica, com os meios do Benfica, para bem do Benfica. Porque havia ali umas dúvidas, porque eventualmente o Ministério Público não teria concluído devidamente a investigação. Não era possível estabelecer ligação à SAD do Benfica, daí não se levar a SAD do Benfica a julgamento. Estar hoje a dizer que o Benfica não tinha nada a ver com o Paulo Gonçalves é uma enorme cortina de fumo. A parte que mais me interessava, que era ouvir as explicações do presidente, ouvir as justificações ao envolvimento do Benfica no caso. Ele não foi capaz de esclarecer absolutamente nada, ele acabou por confirmar o envolvimento do Benfica mesmo que formalmente o clube tenha conseguido escapar a um julgamento. Agora, como ainda recentemente se pôde ler na imprensa, quando começar o julgamento do Paulo Gonçalves, evidentemente o Benfica também vai estar a ser julgado", concluiu.