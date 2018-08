Francisco J. Marques: "Pouca gente escolheria Sérgio Conceição"

JN 08 Maio 2018 às 23:22 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques deixou elogios ao trabalho de Sérgio Conceição e considerou que, caso o Benfica tivesse vencido o campeonato, "iria esconder as práticas atrás do título".

"Sérgio Conceição trouxe ao F. C. Porto uma força que o clube sempre teve, mas que estava mais ou menos adormecida. O nosso presidente teve, mais uma vez, um olhar acertado para a escolha do Sérgio Conceição. Quantos de nós, em maio passado, escolheriam Sérgio Conceição? Eu não escolheria", começou por dizer.

"Antes de começar a trabalhar no F. C. Porto, pouca gente escolheria Sérgio Conceição. Pinto da Costa escolheu bem, provavelmente muito poucos o escolheriam. Sérgio Conceição teve a capacidade de recuperar jogadores que outros treinadores tinham dispensado e tornou-os peças-chave na conquista deste título. Conseguiu transformar a equipa dentro de campo. Só falhamos uma coisa: nos penáltis. Se não tivéssemos falhado, faríamos uma época excecional", salientou, não se esquecendo de referir o Benfica, que falhou a conquista do pentacampeonato.

"Se o título fosse conquistado pelo Benfica, eles iriam esconder todas as práticas atrás do título. Mas não vão conseguir esconder, vamos continuar na luta para divulgar toda a verdade", atirou.