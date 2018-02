Francisco J. Marques: "RAP confirmou tudo o que de importante divulguei"

JN Ontem às 18:35 Facebook

Através do Twitter, Francisco J. Marques salientou que Ricardo Araújo Pereira confirmou tudo o que foi revelado no programa "Universo Porto da Bancada".

No Programa "Universo Porto da Bancada", o diretor de comunicação dos dragões afirmou que Ricardo Costa terá pedido a Paulo Gonçalves o contacto do humorista para o aconselhar numa disputa que mantinha com Miguel Sousa Tavares, através de crónicas no jornal "A Bola". Ricardo Araújo Pereira, diz o diretor de comunicação do F. C. Porto, terá aceitado partilhar o contacto.

"Ricardo Araújo Pereira acaba por cair no âmbito dos cartilheiros. No "Governo Sombra" pode, se quiser, esclarecer se é verdade que recebeu informações de Ricardo Costa através de Paulo Gonçalves e do Benfica. Até ele se deixou envolver nesta massificação das ideias e na máquina de propaganda do Benfica", afirmou.

O humorista, através da revista sábado, salientou que "todos os factos que o Francisco J. Marques relata são verdadeiros; todas as insinuações que faz são deturpações fáceis de desmentir" e que nunca recebeu "a chamada "cartilha", um documento semanal redigido por alguém do Benfica com informações e opiniões dirigidas a comentadores e jornalistas sobre o que deve ser a comunicação oficial do clube".

Aproveitando a reação do humorista, Francisco J. Marques, através do Twitter, salientou que a reação de Ricardo Araújo Pereira apenas vem confirmar o que foi dito.

"RAP confirmou tudo o que de importante divulguei. Acrescentou um pormenor relevante - recebeu de facto um mail "anónimo" de Ricardo Costa, o que significa muito. E sim, RAP não é cartilheiro. É benfiquista, o que não é defeito, mas feitio", pode ler-se.