Francisco J. Marques reage a Varandas Fernandes: "Está-lhes no sangue"

O diretor de comunicação do F. C. Porto já reagiu às declarações de Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, através das redes sociais.

"Estás-lhes no sangue, afinal trata-se da única SAD alguma vez acusada de corrupção", escreveu Francisco J. Marques, sublinhando que "as autoridades sabem" como recebeu as informações relativamente aos e-mails do Benfica vazados.

A reação surge na sequência das declarações de Varandas Fernandes, na tarde desta quinta-feira, em relação aos e-mails do Benfica que vazaram e cujo hacker já terá sido identificado, situação que deixa o clube "muito preocupado".

"Não vi, não assisti. Não tenho provas, mas custa-me a acreditar que quem comete crimes de roubo de correspondência privada o faça por mero desporto. E, como se sabe, o diretor do F. C. Porto teve acesso (aos e-mails). Compete às autoridades investigarem.", disse.