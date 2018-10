Francisco J. Marques reage à visita dos SuperDragões à loja do Benfica

JN Hoje às 21:21 Facebook

Através do Twitter, Francisco J. Marques reagiu à visita dos SuperDragões à loja do Benfica, no Mar Shopping, em Matosinhos, salientando que preferia que "não tivesse acontecido" e recordando a morte de Marco Ficini, adepto dos leões que morreu atropelado nas imediações do Estádio da Luz.

"Os hipócritas não disseram uma palavra quando a claque deles matou um italiano adepto do Sporting, mas sobre esta violência à vista na fotografia são implacáveis. Bem, para ser verdadeiro, não é de serem implacáveis que estão acusados é mesmo de serem corruptos.​​​​​​", pode ler-se nas redes sociais.

O diretor de comunicação do F. C. Porto disse, ainda, que preferia que a visita à loja "não tivesse acontecido".

"E antes que as virgens ofendidas se sintam violadas, preferia que esta visita não tivesse acontecido"

Este sábado, alguns elementos dos SuperDragões visitaram, este sábado, a loja do Benfica no Mar Shopping, em Matosinhos, o que motivou a intervenção policial naquele espaço comercial, com a mobilização de cerca de onze elementos das forças da autoridade.