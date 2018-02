Francisco J. Marques responde a golo polémico na Amoreira

Hoje às 19:53 Facebook

Twitter

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, respondeu, nesta quarta-feira, no Twitter, às reações de Sporting e Benfica ao golo do empate dos dragões, frente ao Estoril.

"Um fora de jogo escandaloso é isto e quando aconteceu o Benfica ficou caladinho", escreveu o diretor portista, publicando uma imagem do clássico com os encarnados no Dragão (0-0), em que foi anulado um golo a Herrera, quando não havia motivo para tal.

"Os clubes de Lisboa apostaram muito nos 45 minutos da Amoreira, mas o F. C. Porto está muito forte. Agradeçam, já viram as malas que lhes poupámos", escreveu, ainda, J.Marques.