Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, respondeu a Luís Filipe Vieira que, nesta quinta-feira, enviara algumas farpas a "dragões" e "leões", durante um jantar de Natal do clube encarnado.

"E a polícia? A polícia faz alguma visita ou não? E aceitam listas de casamento?", atirou o diretor de comunicação dos dragões no Twitter, após Luís Filipe Vieira ter afirmado nesta quinta-feira, num jantar de Natal, que no Benfica "não existem intervenções da UEFA nem credores à porta".