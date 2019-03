Francisco J. Marques responde ao Benfica: "Não somos como vocês"

Nuno Barbosa Hoje às 23:02 Facebook

O diretor de comunicação e informação do F. C. Porto usou a conta no Twitter para responder às acusações feitas pelo Benfica, também este domingo, a um alegado favorecimento das arbitragens aos dragões

"Quem tem todos os jogos de quatro campeonatos em investigação, quem passa pela vergonha de ouvir testemunhos sob juramento acusar de tentativa de suborno devia ter decoro. Intolerável é esta coação sobre a arbitragem, ainda por cima baseada em mentiras. Nós não somos como vocês", escreveu Francisco J. Marques no Twitter.

Esta foi a única reação dos portistas às acusações feitas pelas águias no comunicado divulgado na "News Benfica".