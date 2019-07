Francisco J. Marques revela reunião para esclarecer caso Danilo

Hoje às 22:21 Facebook

Diretor de comunicação dos dragões confirma discussão entre o capitão do F. C. Porto e o treinador Sérgio Conceição durante o estágio, mas nega que Danilo tenha sido expulso e que tudo ficou esclarecido numa reunião com o presidente Pinto da Costa.

Francisco J. Marques negou esta quinta-feira que Danilo tenha sido expulso do estágio, na sequência de uma discussão com Sérgio Conceição, durante o estágio que a equipa realizou no Algarve. O diretor de comunicação do F. C. Porto confirmou ainda "uma reunião entre Danilo, o treinador e o presidente em que tudo ficou esclarecido".

"Tentaram criar um grande caso onde não existe. Hoje [quinta-feira] houve uma reunião em que tudo ficou esclarecido. É verdade que houve uma discussão, mas não teve nada a ver com o jantar. O Danilo regressou mais cedo ao Porto, mas não por ter sido expulso do estágio. Tinha que tratar de assuntos porque isso já estava previsto", disse Francisco J. Marques, no programa "Nas 4 Linhas", no Porto Canal.

Sobre Fábio Coentrão, o diretor de comunicação destacou "o comunicado sério" do jogador e negou o interesse dos dragões no internacional português, tal como o Coentrão escreveu nesse mesmo comunicado.