Francisco J. Marques sobre Rui Vitória: "É mais um precário no mercado de trabalho"

Francisco J. Marques respondeu, através do Twitter, às acusações do Benfica. Encarnados consideraram multa aplicada a Sérgio Conceição como "descrédito total".

O diretor de comunicação do Benfica contesta a multa aplicada ao treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, acusando o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de dualidade de critérios.

"Na época passada, o CD puniu Rui Vitória com 15 dias de suspensão, após a sua expulsão no jogo com o Moreirense, evocando reincidência de outras expulsões, em épocas anteriores, noutros clubes que não o Benfica. Sérgio Conceição, só nesta época, já foi expulso três vezes e, se recuarmos a épocas anteriores, segundo a contabilidade de um jornal, conta 15 expulsões e agora assistimos a um total apagão de reincidências" disse Luís Bernardo, em declarações à agência Lusa.

Francisco J. Marques já reagiu, através do Twitter.

"É normal que o Rui Vitória sofra castigo efetivo e Sérgio Conceição não, pela simples razão que no FC Porto adoramos o nosso treinador e no Benfica querem despedir o deles, que agora é mais um precário no mercado de trabalho. Na perspetiva do vieirismo, um castigo até dá jeito", pode ler-se na publicação.