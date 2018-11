Francisco J. Marques: "Vieira e Paulo Gonçalves gozam com o Ministério Público"

JN Ontem às 23:31 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques acusou o presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves de "brincar com o Ministério Público".

"O que realmente interessa é que o dia de amanhã [quarta-feira] marca uma mudança de circunstâncias. Temos estado este último ano e meio com denúncias sobre as práticas do Benfica. Amanhã chegamos à altura em que não se pode comprar uma viagem para não prestar declarações ou ter uma amnésia para não prestar declarações. Os tribunais entram. Há razões e regras a cumprir. E vai ser feito com alguma rapidez", começou por dizer o diretor de comunicação do F. C. Porto sobre a instrução do processo "e-toupeira", que começa na quarta-feira.

Francisco J. Marques deixou ainda acusações a Luís Filipe Vieira e a Paulo Gonçalves, acusando-os de "brincar com o Ministério Público".

"Antes do Natal, saberemos quem vai a julgamento. O que tivemos foi uma SAD que andou a brincar com o Ministério Público. Houve uma notícia de um encontro entre Luís Filipe Vieira e o Paulo Gonçalves, num hotel em Lisboa, que de casual só teve a indumentária do presidente. Mais uma vez, Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves gozam com o Ministério Público. Não há proibição de contactos mas as pessoas têm de ter noção. Ou estavam a tratar da instrução ou o Paulo Gonçalves estava a fazer no Benfica: renovação de contrato e coisas que não devia fazer. Tudo o que foi divulgado neste programa já é suficientemente comprometedor para a SAD do Benfica", disse o diretor de comunicação do F. C. Porto.