Franck Bambock é o terceiro reforço do Marítimo

O Marítimo anunciou, esta sexta-feira, a chegada do médio franco-camaronês Franck Bambock, que chegou dos israelitas do Maccabi Petah Tikva, sendo a terceira contratação para a época 2019/2020.

O médio, de 24 anos, nasceu nos Camarões, mas iniciou a carreira em França, no Paris Saint-Germain, até que saiu para os espanhóis do Huesca, nos quais jogou entre 2015 e 2017.

Seguiu-se o Sparta de Roterdão, da Holanda, e um regresso a Espanha para representar o Córdoba, tendo depois uma passagem por Israel, mais precisamente no Maccabi Petah Tikva.

Bambock representou a seleção gaulesa no campeonato da Europa de sub-17 em 2012, no qual jogou ao lado de nomes como Anthony Martial, do Manchester United, Thomas Lemar, do Atlético de Madrid, e Clément Lenglet, do Barcelona.

Franck-Yves Bambock junta-se ao extremo luso-angolano Erivaldo e ao defesa-central sérvio Dejan Kerkez nos reforços já oficializados pelo clube madeirense para a nova temporada, na qual vai ser treinada por Nuno Manta Santos.