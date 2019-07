Hoje às 10:17 Facebook

Frank Lampard é o novo treinador do Chelsea. O antigo futebolista do clube assinou por três temporadas e sucede no cargo a Maurizio Sarri, agora o treinador da Juventus.

"Estou muito orgulhoso por estar de volta. Todos sabem o quanto gosto deste clube e qual foi a minha carreira aqui. Agora quero focar-me na equipa e preparar bem a próxima temporada", disse o técnico, de 41 anos.

Como jogador, esteve 13 épocas no Chelsea, onde conquistou uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, três campeonatos ingleses e quatro Taças de Inglaterra. A sua etapa seguinte foi nos Estados Unidos, onde colocou um ponto final na carreira, após representar o New York City, em 2015 e 2016.

Já como técnico, orientou na última época o Derby County, que terminou no sexto lugar da segunda divisão inglesa.