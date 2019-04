Frankfurt anuncia Jovic em definitivo

JN Hoje às 18:20 Facebook

Um dia antes de receber o Benfica, o Eintracht Frankfurt oficializou a contratação de Luka Jovic, avançado que estava emprestado pelos encarnados e que tem sido associado vários clubes, como Real Madrid e Chelsea.

A cumprir a segunda época ao serviço dos alemães, Luka Jovic, que agora está ligado aos germânicos até 2023, soma 25 golos em 40 partidas na presente temporada, números suficientes para convencer o Eintracht Frankfurt a acionar a cláusula de compra que ronda os seis milhões de euros.

No entanto, o Benfica pode realizar um encaixe financeiro ainda maior com o sérvio. Fredi Bobic, diretor desportivo do Eintracht Frankfurt, não confirmou a informação de que os encarnados terão direito a 20 por cento do valor de uma futura transferência mas, em declarações à Sport TV, assegurou que no futuro "todos vão lucrar".