Frankfurt de olho em Brahimi e Real Madrid pergunta por Kane

Em final de contrato com o F. C. Porto, Brahimi tem mais um clube interessado e o Real Madrid tenta Harry Kane, ainda que o Tottenham não lhe facilite a tarefa.

F. C. Porto: As boas exibições de Brahimi não passam despercebidas e há mais um clube interessado no Argelino. O extremo, em final de contrato com os dragões, tem sido associado a emblemas da Premier League, como o Newcastle ou o Everton, mas o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, onde joga Gonçalo Paciência, estará igualmente atento à sua situação, segundo a imprensa alemã. Já o lateral Jorge, está associado ao Flamengo, informou este sábado o "Esporte 24h".

Portimonense: O médio brasileiro Ewerton, que estava cedido à equipa de Portimão pelo F. C. Porto, foi oficializado este sábado como reforço do Urawa Reds, da Liga japonesa, a título de empréstimo.

Chaves: Os flavienses anunciaram a contratação de Nemanja Calasan, de 22 anos. O central sérvio, ex-Spartak Subotica, assinou um contrato válido por três épocas.

Sevilha: O espanhol Munir El deixou o Barcelona, onde fez a formação, para se juntar a André Silva e Daniel Carriço no Sevilha. O avançado, de 23 anos, assinou contrato até 2023.

Boca Juniors: Daniel Angelici, presidente do clube argentino, confirmou este sábado a transferência de Leonardo Balerdi para o Borussia Dortmund.

Mónaco: Depois de Fàbregas, William Vainqueur. Depois de ter chumbado nos exames médicos, o jogador francês vai mesmo jogar no Mónaco até ao final da época, por empréstimo do Antalyaspor.

Real Madrid: Os blancos continuam à procura de um susbtituto para Cristiano Ronaldo. Um nome que está em cima da mesa, segundo o "AS", é Harry Kane mas o Tottenham não vai facilitar a tarefa: o clube inglês pede 350 milhões de euros pelo avançado.