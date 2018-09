Frederico Varandas: "A situação financeira está como esperávamos"

Ricardo Cruz e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:55 Facebook

Frederico Varandas afirmou, este sábado, que não está arrependido de ter assumido a presidência do Sporting e que a saúde financeira dos leões "não lhe tira o sono".

"É um orgulho estar a representar um conselho diretivo. Vou falar daquilo que foi a primeira semana e, acima de tudo, do futuro, que é muito risonho e cada vez mais otimista", disse Frederico Varandas no primeiro ato oficial como presidente do Sporting.

O líder leonino, que tomou posse há uma semana, esteve este sábado no Porto para um jantar com o Núcleo leonino Solar do Norte, onde garantiu não estar arrependido de ter assumido a presidência do Sporting e que avizinha um "futuro risonho".

"Pessoas próximas já me perguntaram se estou arrependido. Não só não estou arrependido, como estou ainda mais confiante e otimista. Há tanto para fazer e melhorar... É um desafio extremamente interessante e tenho a certeza que vamos levar a bom porto. Situação financeira do clube? Está como esperávamos. Não me tira o sono", atirou, antes de prometer um Sporting forte.

"A primeira semana foi muito intensa. Foi uma semana que eu e a minha equipa dedicámos aos nossos para arrumar a casa e devolver a alegria e o prazer em servir o Sporting a todos os funcionários. É agora altura de olharmos para dentro mas nos mostrarmos fortes para fora. Estamos altamente motivados", concluiu.