Frederico Varandas aponta a Abel Ferreira

O Sporting, liderado por Frederico Varandas, tem em marcha o processo de contratação do novo treinador e, sabe o JN, Abel Ferreira é a opção mais forte para assumir o comando técnico dos leões.

Pelo que foi possível apurar junto de diversas fontes conhecedoras do processo, já foram iniciados os primeiros contactos exploratórios para que o técnico do PAOK possa suceder ao interino Leonel Pontes e liderar os destinos da equipa principal do Sporting.

Confrontado pelo JN, o Sporting optou por não fazer qualquer comentário.

O negócio, sabe o nosso jornal, está numa fase embrionária, pelo que não estão definidos sequer valores de contrato ou de indemnização a pagar ao emblema grego.

De qualquer forma, a sociedade verde e branca só pretende efetuar a saída de Leonel Pontes e a integração do novo treinador após o embate com o LASK, na próxima semana, na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. A competição de clubes vai parar devido aos compromissos de seleções e o técnico que chegar terá tempo para implementar algumas ideias.