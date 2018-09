Frederico Varandas promete campeonato no discurso da vitória

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 03:01, atualizado às 03:48 Facebook



Após a vitória nas eleições, o novo presidente do Sporting, visivelmente emocionado, garantiu fazer tudo pelo clube leonino e prometeu que tudo fará para conquistar o título de campeão nacional.

"É um orgulho e vou cumprir o mandato com toda a competência e paixão. Queremos por o Sporting a vencer, um Sporting digno. Não é fácil mas é um grande orgulho. É um momento histórico, o melhor dia da minha vida", afirmou à Sporting TV.

Já no discurso aos sócios, na Praça Centenário, Frederico Varandas começou por deixar uma palavra aos restantes candidatos.

"A minha palavra vai para os candidatos à presidência. A todos eles os saúdo. A todas as pessoas que os acompanhavam e apoiavam, o meu respeito. O meu respeito porque são sportinguistas, porque acreditavam que era o melhor para o Sporting. São sportinguistas como eu, como todos os que estão em casa. Somo todos Sporting Clube de Portugal. Uma palavra a João Benedito, segundo candidato com mais votos. É, um grande atleta. Espero que nunca se afaste do clube e sempre fará parte da história do Sporting", afirmou.

Ainda visivelmente emocionado, o novo líder dos leões agradeceu aos sócios e considerou a vitória da lista D "simbólica".

"Quero dar os parabéns a todos vocês, à vitalidade do Sporting Clube de Portugal. Hoje, tivemos o ato eleitoral mais concorrido em 112 anos de história. Demonstra a força de um clube que não é só especial mas também gigante. Obrigada por ter demonstrado a força do clube. O meu obrigado à minha equipa, porque a minha força está na força da minha equipa, A todos os sócios que confiaram nesta lista, o meu obrigada. Hoje, é uma vitória muito importante e especial para o Sporting Clube de Portugal. Uma vitória simbólica porque é uma vitória da independência e da superação. É assim que vai ser o Sporting clube de Portugal. O Sporting não vai ceder, nunca vai abdicar dos valores e ideais. Nunca", atirou.

No final do discurso, Frederico Varandas tirou do bolso a medalha de prata da final Taça de Portugal, que o Sporting perdeu frente ao Aves, logo após os incidentes em Alcochete, e deixou uma promessa.

"Vou tirar do bolso uma medalha que guardo desde o dia 20 de maio. A medalha de finalista da Taça de Portugal. É esta medalha que mais cedo ou mais tarde irá com o troféu de campeão nacional para o museu. Prometo isso! É uma missão que vou tentar cumprir até ao fim", concluiu.