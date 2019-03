Frederico Varandas vai pedir audiência ao Governo por causa da violência no desporto

JN Hoje às 18:28 Facebook

O presidente do Sporting reagiu aos episódios registados no Estádio do Bessa e no Dragão Caixa a envolver pessoas ligadas aos "leões".

Para Frederico Varandas, "não chega um telefonema a pedir desculpa". Na sequência das agressões a dirigentes do Sporting, no Estádio do Bessa e no Dragão Caixa, o presidente do Sporting avançou com críticas e apelou à urgência de haver medidas para combater a violência.

"Estamos aqui depois de duas pessoas serem cobardemente agredidas em recintos desportivos. O que aconteceu não pode ser tolerado. Federações, Liga, Conselhos de Justiça e de Disciplina, Secretaria de Estado não podem fingir que isto não aconteceu. Que haja coragem para aplicar as leis", adiantou Frederico Varandas, em conferência de imprensa.

"Isto não se vai lá com pedidos de desculpas envergonhados. Os agressores têm que ser banidos, os dirigentes, se forem cúmplices, têm que ser expulsos, os clubes têm responsabilidades e têm que ser penalizados", acrescentou.

Frederico Varandas anunciou ainda pedidos de reuniões com várias entidades. "Vamos pedir uma audiência com o Governo e reuniões com os presidentes das federações. Propomos também a formação de um conselho de estratégico para problemas de violência no desporto".

Segundo o líder sportinguista, "um membro do Conselho Diretivo foi agredido no Estádio do Bessa [estádio do Boavista] e uma mulher foi cobardemente agredida no Dragão Caixa", o pavilhão do F. C. Porto.