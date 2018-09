Frederico Varandas está a tratar dos casos Patrício e Gelson

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

Frederico Varandas marcou presença, este domingo, no 8.º Convívio de Sportinguistas do Minho e falou sobre a saída de Rui Patrício e Gelson Martins, que rescindiram com o clube leonino.

"Estamos a olhar para vários dossiês, dossiês que exigem muito trabalho. Temos trabalhado muito, muito mesmo, todos os dias. Os dossiês de Rui Patrício e Gelson Martins sou eu que estou a tratar deles. Dossiês complicados mas que terão uma solução que defenderá o Sporting. O objetivo passará por garantir 100% os interesses do Sporting. Estou eu com essa pasta e o Sporting vai ficar 100% garantido", disse o presidente leonino, que deu ainda como quase certo o regresso de Sturaro em outubro.

Recorde-se que no último mercado de transferências, Rui Patrício rumou ao Wolverhampton e Gelson Martins reforçou o Atlético de Madrid. Ambos os jogadores rescindiram com o Sporting após os incidentes em Alcochete.