Frederico Varandas lamenta timing do castigo no futsal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Frederico Varandas reagiu, esta quinta-feira, ao castigo de quatro jogos à porta fechada no futsal. O presidente do Sporting considerou que o "timing" da decisão dá azo a "coincidências infelizes".

O Sporting foi esta quarta-feira sancionado pelo Conselho de Disciplina da FPF com quatro jogos à porta fechada no futsal devido ao mau comportamento dos adeptos. Os leões já pediram uma providência cautelar e Frederico Varandas, líder do clube leonino, reagiu esta quinta-feira à sanção.

"É uma oportunidade para se refletirem vários aspetos, um deles o timing. Transmiti isto às pessoas da Federação Portuguesa de Futebol e um dos critérios por onde se avalia a justiça junto de um cidadão é a celeridade no processo. Estamos a falar de um caso que remonta a outubro de 2018, praticamente há oito meses. São precisos oito meses para sair a sentença. Depois dá azo a coincidências infelizes. A sentença sai numa data que diz muito ao Sporting e ao desporto português. Acho importante rever todos os regulamentos para que não se repita. A justiça precisa de funcionar com celeridade no processo", começou por dizer.

O líder dos leões garantiu que o Sporting estará atento a futuros incidentes e salientou o orgulho da equipa na participação na final four da Liga dos Campeões Europeus de futsal.

"Só hoje tive noção do que está a envolver este castigo de quatro jogos. Por quatro vezes, esta época, em pavilhões e recintos desportivos, assisti presencialmente ao que tem acontecido ano após ano, onde ouvimos cânticos que reproduzem o som de um homicídio de uma pessoa. Nem deveríamos estar a falar de suspensão de recintos. A fasquia está muito alta e o Sporting vai estar atento a estes incidentes. Este grupo, só por estar aqui, tenho a certeza de que já são o orgulho de muitos sportinguistas. Já elevam muito bem o símbolo e a bandeira do Sporting. Eles atingiram mais uma final four europeia e é um orgulho para mim", concluiu.