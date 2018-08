Frederico Varandas na caixa de segurança e um adepto do Sporting retirado

JN Hoje às 16:55 Facebook

A claque do Sporting está prestes a chegar ao Estádio da Luz. Frederico Varandas está na caixa de segurança juntamente com os adeptos.

A claque do clube de Alvalade está a chegar ao reduto dos encarnados, onde se vai realizar o dérbi de Lisboa, com início às 19 horas. Um adepto do Sporting foi retirado da caixa de segurança, mas as autoridades ainda não confirmaram se foi detido.

Frederico Varandas, candidato à presidência dos leões, vai na caixa de segurança com os adeptos, que entrarão no Estádio da Luz a partir das 17 horas.