Frederico Varandas: "Se não fosse o VAR este título não teria saído ao Sporting"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Frederico Varandas salientou a importância do VAR e salientou o orgulho pela conquista da Taça da Liga.

"Marcel Keizer não pôde dar nenhum treino entre a meia-final e a final. Tivemos apenas 48 horas de repouso, tivemos uma baixa, durante o jogo tivemos dois jogadores com fraturas no nariz. Foram dois verdadeiros leões. E a verdade é que este título é do Sporting. Foi um título com muita luta, muita competitividade, mas muita crença. Isto só é possível porque o Sporting tem um grupo muito saudável. Com um plantel que não foi construído por este treinador, estamos a fazer o que podemos para torná-lo cada vez mais forte. Como presidente destes jogadores, tenho um orgulho enorme", começou por dizer Frederico Varandas, salientando a importância do VAR.

"Nesta final ficou bem patente a importância do VAR. Se não fosse o VAR este título não teria saído ao Sporting. E falo de um jogo em que houve excelente arbitragem, em que aquele lance é difícil de ver mas é indiscutível e o VAR assinalou. Graças a Deus o VAR está para ficar. A verdade é que fomos nós a conquistar o primeiro título. Um clube ao qual deram anos para se recuperar", concluiu.