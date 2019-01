Frederico Varandas telefonou a Salvador após jogo da Taça da Liga

JN Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O JN sabe que o motivo do telefonema prendeu-se com o pedido da utilização dos serviços da academia do Braga pelo jogador do Sporting, Rodrigo Battaglia, algo a que o presidente dos minhotos acedeu.

Frederico Varandas entrou em contacto com o seu homólogo no sentido de pedir autorização para que Rodrigo Battaglia -que se encontra a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito e que acompanhou a equipa na deslocação até Braga - pudesse frequentar a Academia dos arsenalistas para dar continuidade ao trabalho de recuperação.

O pedido foi aceite por António Salvador, com Battaglia a fazer-se acompanhar pelo diretor clínico do Sporting, João Pedro Araújo, que em tempos também trabalhou no Braga.