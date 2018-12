Frederico Varandas: "Vamos entrar numa nova fase"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:06 Facebook

Durante o jantar de Natal entre atletas e patrocinadores, Frederico Varandas destacou o trabalho que tem sido feito desde a eleição e garantiu que o Sporting "vai entrar numa nova fase".

"Este é um ano atípico, difícil, e a prova de hoje estarmos aqui com a sala cheia de parceiros e patrocinadores, pessoas que acreditaram e investiram no clube, é sinal da força e vitalidade. Obrigado pela maneira como continuam a confiar e seguramente confiam num futuro risonho, porque é assim que vai ser", começou por dizer o líder dos leões.

Frederico Varandas destacou ainda o trabalho que tem sido feito no clube desde as eleições, garantindo que os adeptos "acreditam no título".

"Quando ganhei as eleições os sócios na rua diziam-me: 'presidente, este ano só peço o terceiro lugar'. E era sentimento honesto pela realidade como os adeptos sentiam o clube. Hoje, já me dizem: 'presidente, acredito no título'. Independentemente do realismo das previsões, foi devolvido o orgulho, as pessoas acreditam no Sporting dentro e fora de campo. Vamos entrar numa nova fase, de grande dinâmica de uma onda verde, que vai começar e onde o futebol vai ajudar, como as modalidades já fazem", garantiu.