Fredy Guarin assina pelo Vasco da Gama

O médio internacional colombiano Fredy Guarin era pretendido por Jorge Jesus no Flamengo, mas vai para Vasco.

A imprensa brasileira dá a transferência como certa. O Vasco da Gama deverá apresentar o jogador nas próximas horas.

O auge desportivo no F. C. Porto (2008-11), quatro anos de altos e baixos no Inter de Milão, um retiro de luxo no futebol chinês (2016-19) e, agora, a transferência para o Brasil, para o Vasco da Gama. Aos 33 anos, Fredy Guarin muda outra vez de ares.

O médio internacional colombiano que o F. C. Porto contratou ao Saint Etienne, no verão de 2008, e que venceu a Liga Europa de 2011 pelos dragões, rescindiu o contrato com o Shanghai Shenua e era já muito cobiçado no Brasil, designadamente pelo Flamengo, do treinador português Jorge Jesus, que bem conhece o jogadores dos duelos que, ao serviço do Benfica, travou com o rival do Dragão.

Guarin sempre vai para o Rio Janeiro, mas para representar o Vasco da Gama. Os termos do acordo não são conhecidos, mas depreende-se que assine um contrato com contrato bem inferior ao que tinha na China, onde tinha uma salário de um milhão de euros/mês.