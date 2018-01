Fredy Montero titular frente ao V. Setúbal

JN Hoje às 19:42, atualizado às 20:10 Facebook

Sadinos e leões disputam, este sábado, a final da Taça da Liga no Estádio Municipal de Braga. Fredy Montero e Bryan Ruiz são as novidade no onze leonino, no lugar de Gelson Martins e Acuña. Do lado dos sadinos, Arnold e Vasco Fernandes entram para os lugares de Patrick e André Sousa.

O V. Setúbal e o Sporting repetem, este sábado, a final da época de estreia da Taça da Liga, há dez anos. Em 2007/08, a vitória sorriu aos sadinos e agora a equipa de José Couceiro procura repetir a proeza frente aos leões, que podem conquistar o troféu pela primeira vez depois de duas presenças na final (2007/8 e 2008/9).

Para o jogo deste sábado, Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados Jonathan Silva e Gelson Martins. Já o técnico do V. Setúbal não conta com Vasco Fernandes, Nené Bonilha e Djaló, também devido a lesão.

Onze do V. Setúbal: Trigueira, Arnold, Vasco Fernandes, Pedro Pinto, Nuno Pinto, João Teixeira, Semedo, Podstawski, Costinha, João Amaral e Gonçalo Paciência.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, Ruben Ribeiro, Bruno Fernandes, William, Bryan Ruiz, Montero e Bas Dost.

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas e a arbitragem está a cargo de Rui Costa (Porto). João Pinheiro (Braga) será o videoárbitro.