freejubas: A Internet une-se para apoiar mascote do Sporting

O Conselho de Disciplina da Federação puniu, na quarta-feira, o Sporting com uma multa pelo comportamento da mascote do clube, um leão chamado Jubas. O castigo insólito e pouco comum despertou a originalidade da Internet e nas redes sociais proliferam movimentos de apoio ao leão do Sporting.

#freejubas e #movimentjubas. Estas são duas das hashtags mais usadas em Portugal esta quinta-feira. O motivo? O insólito castigo que a Liga impôs ao Sporting pelo mau comportamento do Jubas, a mascote do clube de Alvalade que anima o estádios e os pavilhões onde os "leões" jogam.

Durante o superflash para a SportTv, no passado domingo, a mascote entrou no direto. A situação foi descrita no relatório dos delegados da Liga e esta quarta-feira o Sporting foi condenado a pagar 497 euros de multa.

E foi assim que nasceu o movimento de solidariedade digital para com a mascote do Sporting. Um dos exemplos mais populares nas redes sociais é da autoria do Vitória Sport Clube. A mascote da equipa de Guimarães foi filmada a levantar uma placa, mostrando-se solidária com a mascote leonina. "Solidário com o Jubas. Libertem as mascotes", pode ler-se na publicação.

Também a equipa feminina do Quintajense Futebol Clube reagiu ao insólito castigo e no Twitter exigiu: "Libertem as mascotes".

Também o Atlético Clube Marinhense usou as redes sociais para apoiar a mascote do Sporting. O nosso Portelinha está solidário com o Jubas.

Em praticamente todas as menções, o Sporting tem respondido ao bom humor, utilizando o próprio Jubas para agradecer as mensagens de apoio.