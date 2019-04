"Fui expulso por fazer o sinal de videoárbitro"

João Faria Hoje às 23:06 Facebook

O treinador do Benfica considerou que o lance irregular que deu o primeiro golo ao Eintracht Frankfurt acabou por ter influência no desfecho da eliminatória. Mas Bruno Lage admitiu que a própria equipa encarnada também tem de olhar para si própria e procurar argumentos para justificar o afastamento da Liga Europa.

"Tinha um pequeno monitor junto ao banco e reparei facilmente que o jogador do Eintracht estava em posição irregular", contou Bruno Lage, técnico do Benfica, após o jogo desta quinta-feira, em que a derrota (2-0) sofrida em Frankfurt ditou o afastamento das águias da Liga Europa.

"Fui expulso por fazer o sinal do videoárbitro. Foi falha minha e o árbitro entendeu expulsar-me. Fiquei espantado", prosseguiu o técnico dos encarnados, que com a expulsão foi obrigado a ver o desenrolar do jogo na bancada.

Para Bruno Lage, o erro da arbitragem chefiada pelo italiano Daniele Orsato, "condicionou um pouco" o desfecho da eliminatória, mas o treinador não deixou de reconhecer ser necessário olhar para a exibição do Benfica e "perceber por que não fomos tão fortes, como no jogo da primeira mão", fez notar.

"Faltou-nos inspiração. Criámos as oportunidades suficientes para passar, mas não o conseguimos", lamentou-se, ainda, o técnico benfiquista.

Agora apenas a competir na Liga portuguesa, Bruno Lage disse que as cinco jornadas que faltam disputar no campeonato "são muito importantes", com a equipa empenhada em alcançar o título. "Queremos chegar no final na posição em que estamos", realçou.