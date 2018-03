Futebolista André Leão agredido na noite de Lisboa

Ana Regina Ramos Hoje às 15:13 Facebook

André Leão, jogador do CAC Pontinha até, pelo menos, ao ano passado, terá sido agredido na noite de quarta-feira à saída da discoteca Dock's, em Lisboa, e encontra-se hospitalizado.

Segundo disse fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa ao JN, uma testemunha terá visto André, de 24 anos, a sair do The Dock's Club, em Alcântara, acompanhado de dois amigos, quando foi agredido por três indivíduos, que ainda não foram identificados.

André Leão ficou ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital S. Francisco Xavier, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica. André estava em coma induzido, mas, entretanto, o vice-presidente do CAC Pontinha, Victor Soares, escreveu, esta sexta-feira, numa mensagem de apoio ao jogador, no seu perfil de Facebook, que o rapaz "já saiu de coma mas, prevê-se uma recuperação lenta".

O alerta para a PSP foi dado por volta das 6.15 horas e foi chamado ao local o INEM.