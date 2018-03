Futebolista e modelo de Vila Verde agredido durante jogo

Joaquim Gomes Hoje às 22:31 Facebook

Um futebolista do Cabanelas, Vila Verde, foi agredido, este domingo à tarde, quase no final do jogo com o Figueiredo, Braga, tendo sido já observado pelo Hospital de Braga.

À entrada do Serviço de Urgência do Hospital de Braga, para onde o jogador foi transportado pelos Bombeiros de Vila Verde, o futebolista não quis comentar o caso.

Hugo Rodrigues, de 29 anos, modelo de profissão, ficou com lesões no sobrolho esquerdo devido à agressão, pelo que não poderá trabalhar já esta segunda-feira, o que provocou ainda mais transtornos, conforme afirmou ao JN o presidente do Cabanelas, Carlos Costa.

Segundo este dirigente, "foi uma agressão gratuita, que não resultou de um lance nem de qualquer situação do próprio jogo". "Vamos até ao fim para o agressor ser punido", garantiu, adiantando que Hugo vai formalizar uma queixa contra o alegado agressor, após a realização de perícias no Gabinete Médico Legal e Forense do Cávado.

Apesar de várias tentativas, não foi possível ao JN contactar, durante este domingo, qualquer responsável pelo Grupo Desportivo de Figueiredo, um clube de futebol amador do concelho de Braga.

O Grupo Desportivo de Figueiredo venceu o jogo, no Parque Desportivo de Cabanelas, em Vila Verde, por duas bolas a zero, em jogo a contar para a 19ª jornada da Série A da Associação de Futebol de Braga, tendo sido logo expulso pelo árbitro o alegado agressor.

A ocorrência foi registada por militares do Posto Territorial da GNR da Vila de Prado que estavam a policiar o jogo.