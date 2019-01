Sara Oliveira Ontem às 23:57 Facebook

A jogar no Eintracht Frankfurt, Gonçalo Paciência denunciou, esta quinta-feira, que a sua "conta de Instagram foi hackeada".

"Estou a fazer tudo para reverter esta situação, mas queria deixar claro que neste momento não sou responsável pelo que se está a passar na minha conta oficial de Instagram", alertou o futebolista através do Facebook.

Com 161 mil seguidores no Instagram, o avançado português viu desaparecer todas as publicações e a imagem do perfil ser mudada.