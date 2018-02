Hoje às 12:41 Facebook

Um jovem futebolista uruguaio usou a bandeirola de canto para se defender dos adversários na confusão instalada em campo após o apito final da meia-final da Taça dos Libertadores, em Sub-20, na Argentina.

O jogo entre o River Plate, da Argentina, e o Independiente del Valle, do Equador, quarta-feira à noite, em Buenos Aires, terminou em confusão, com meia equipa do conjunto da casa a perseguir um só jogador adversário.

Ao sentir-se assim acossado, o jovem equatoriano Ángel Preciado encontrou num canto a solução: não se encolheu em medos, armou-se com a bandeirola e usou-a como uma lança para manter à distância os adversários.

Preciado deixou o relvado protegido por uma muralha de companheiros e alguns dirigentes. Não é claro o que terá dito o jogador que estará na mira do Manchester City, de Inglaterra, para ser alvo dos adversários no fim da partida, que terminou com a vitória dos equatorianos.

Alguma frase provocatória terá atuado como gasolina no ardor estomacal da equipa da casa, após o 2-3, ante o conjunto equatoriano.