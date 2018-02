Câmara de Gondomar vai batizar pavilhão com o nome de Ricardinho

Hoje às 01:18 Facebook

A Câmara de Gondomar vai atribuir o nome de Ricardinho a um pavilhão em Valbom, onde o Unidos Pinheirense disputa as suas partidas da I Liga de futsal.

Ricardinho, que em 2016 foi agraciado pelo município com a medalha de mérito desportivo, em grau ouro, vai agora dar o nome a um pavilhão, depois de Portugal se sagrar pela primeira vez campeão europeu de futsal, ao derrotar a Espanha por 3-2, no prolongamento.

Num comunicado publicado no sítio da Câmara Municipal de Gondomar, a autarquia informa que " vai atribuir o nome de Ricardinho ao pavilhão da Escola EB 2,3 de Valbom, que em breve entrará em obras e onde habitualmente o Futebol Clube Unidos Pinheirense disputa os seus jogos de futsal, na sequência da vitória da seleção nacional no Campeonato da Europa de futsal, que hoje terminou na Eslovénia".

Com este ato, Gondomar "homenageia a seleção nacional vitoriosa e, em particular, o seu capitão Ricardinho", lê-se ainda no comunicado.

Ricardinho nasceu em Valbom, concelho de Gondomar, a 03 de setembro de 1985, tendo começado a jogar futsal no Gramidense Infante na época de 1998/99 passando, depois, por Miramar, Benfica, Nagoya Oceans, CSKA Moscovo e Inter Movistar, num trajeto em que alinhou quase centena e meia de vezes com a camisola da seleção, tendo sido eleito o melhor jogador do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017.

"Em todos estes anos, Ricardinho sempre destacou a sua condição de gondomarense, identificando-se com os valores da sua terra, que divulgou e propagandeou, aproveitando o mediatismo que a sua condição de atleta de alta condição lhe proporcionou", conclui a nota informativa da autarquia.