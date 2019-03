G15 reúne-se para discutir caso Gil Vicente

Hoje às 10:28 Facebook

Encontro adivinha-se quente e realiza-se esta quinta-feira à tarde em Gaia

Os clubes que fazem parte do denominado G15, do qual não fazem parte F. C. Porto, Benfica e Sporting, voltam a reunir-se, a partir das 15 horas, num hotel de Vila Nova de Gaia, e o ponto principal da agenda é a reintegração do Gil Vicente na 1.ª Liga, na próxima época.

Alguns clubes questionam a validade da decisão tomada por Pedro Proença, presidente da Liga, após acordo com Gil Vicente e Belenenses. Outros emblemas não aceitam que se volte a adiar a reintegração, desrespeitando o que ficou acordado em 2018 e que já se encontra plasmado no regulamento de competições para 2019/2020.

Em cima da mesa estará também a discussão das propostas da FPF para melhorar a competitividade do futebol português, nomeadamente a tentativa de adoção de um novo regime fiscal.