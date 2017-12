G15 vai apresentar cinco propostas na assembleia da Liga

Arnaldo Martins Ontem às 20:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O G15, grupo composto por clubes da Liga sem contar com F. C. Porto, Sporting e Benfica, realizou, esta quarta-feira, a quarta reunião, em Vila Nova de Gaia, e tem o plano traçado para apresentar na próxima sexta-feira, na Liga

Em mais uma reunião do movimento G15, que à semelhança da reunião anterior não contou com a presença do Portimonense e Vitória de Setúbal, os 13 clubes da Liga, sem contar com F. C. Porto, Benfica e Sporting, decidiram apresentar cinco propostas na assembleia-geral da Liga, que se realiza na próxima sexta-feira.

As propostas passam por limitar o número de jogadores cedidos por empréstimo, melhorias no funcionamento do VAR, com a presença de câmaras iguais em todos os estádios, ajustar a taxa de transmissões televisivas e terminar com os sorteios condicionados. O movimento propõe ainda perda de pontos para os clubes em que os seus dirigentes sejam castigados três vezes ao longo da época.

Para esta quarta-feira, estava também programada uma reunião com clubes da LigaPro mas só o Leixões, pelo presidente da SAD, Paulo Lopo, e o Académico de Viseu estiveram representados.