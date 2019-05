Gabor Kiraly retira-se aos 43 anos

Hoje às 22:00 Facebook

O futebolista mais veterano de sempre a jogar na fase final de um Europeu põe termo à carreira.

Presente nos oitavos de final do Euro-2016, na defesa da baliza da Hungria, Gabor Kiraly tornou-se nessa altura no jogador mais velho da história da competição.

Fez carreira, entre outros, no Fulham, no West Ham, no Crystal Palace e no Munique 1860. Ultimamente, o guarda-redes jogava no Haladas, na Hungria natal, sempre com as calças de fato de treino que também o notabilizaram.

Kiraly jogou 108 vezes pela seleção da Hungria.