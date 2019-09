Gabriel Barbosa regressa à seleção do Brasil

Hoje às 16:54 Facebook

O futebolista Gabriel Barbosa, conhecido por 'Gabigol', está de regresso à seleção brasileira de futebol, mais de três anos depois de ter estado nos Jogos Olímpicos do Rio2016.

O avançado, de 23 anos, esteve na Copa América em junho de 2016, e dois meses depois nos Jogos Olímpicos, marcando golos nas duas competições.

Esta época, Gabigol, que passou pelo Benfica entre setembro e dezembro de 2018, tem sido um dos destaques no campeonato brasileiro, competição em que é o melhor marcador, com 15 golos ao serviço do líder Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus.

Na convocatória do selecionador Tite para os particulares com o Senegal e a Nigéria, em 10 e 13 de outubro, destaque ainda para as chamadas de Rodrigo Caio, do Flamengo, e que também regressa, e para a estreia de Renan Lodi, do Atlético Madrid.

Outras estreias são as do guarda-redes Santos, do Athletico Paranaense, e do médio Matheus Henrique, do Grémio.

Na lista de 23 jogadores entram também alguns jogadores que já passaram pelo futebol português, como Ederson, Thiago Silva, Danilo, Alex Sandro, Éder Militão e Casemiro.