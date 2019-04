Fim da época para Gabriel

Hoje às 18:02, atualizado às 18:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio brasileiro sofreu lesão do ligamento lateral interno do joelho esquerdo e não joga mais esta temporada

Gabriel saiu lesionado do dérbi da Taça, em Alvalade, com o Sporting, e diz adeus à presente temporada.

Em comunicado, o clube da Luz esclareceu a situação clínica do jogador. "O atleta Gabriel sofreu uma entorse no joelho esquerdo, da qual resultou lesão do ligamento lateral interno. O médio não joga mais nesta época", lê-se no documento.

O médio lesionou-se após um lance discutido com Raphinha e deixou o estádio apoiado por muletas.

Gabriel vinha a ser uma peça fundamental na formação de Bruno Lage, tendo sido utilizado em 34 jogos e apontado um golo.